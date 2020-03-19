Трюдо: Канада готова предоставить Украине медоборудование и препараты

Джастин Трюдо (Фото: Justin Trudeau/Facebook)

Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты для борьбы с коронавирусом. Об этом сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что основной темой разговора Зеленского и Трюдо было противодействие пандемии коронавируса и оказание помощи населению обеих стран.

Главы государств выразили готовность к координации усилий и взаимной поддержке в борьбе с распространением заболевания.

Трюдо пообещал Зеленскому содействие в вывозе из Канады украинцев, которые выразили желание вернуться в Украину.

По состоянию на 20:00 19 марта в Украине 21 случай COVID-19, три человека умерли.

Читайте также: Том Хэнкс, тренер "Арсенала", жена Трюдо. Известные люди, которые заразились коронавирусом