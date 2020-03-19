Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трюдо: Канада готова предоставить Украине медоборудование и препараты

Трюдо: Канада готова предоставить Украине медоборудование и препараты - Фото
Джастин Трюдо (Фото: Justin Trudeau/Facebook)
19.03.2020, 21:03

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канады готова предоставить Украине необходимое медоборудование и препараты

Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты для борьбы с коронавирусом. Об этом сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, сообщается на сайте главы государства. 

Отмечается, что основной темой разговора Зеленского и Трюдо было противодействие пандемии коронавируса и оказание помощи населению обеих стран.

Главы государств выразили готовность к координации усилий и взаимной поддержке в борьбе с распространением заболевания.

Трюдо пообещал Зеленскому содействие в вывозе из Канады украинцев, которые выразили желание вернуться в Украину.

  • По состоянию на 20:00 19 марта в Украине 21 случай COVID-19, три человека умерли.

Читайте также: Том Хэнкс, тренер "Арсенала", жена Трюдо. Известные люди, которые заразились коронавирусом

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
коронавирус Владимир Зеленский Джастин Трюдо
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 