Трюдо: Канада готова предоставить Украине медоборудование и препараты

Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты для борьбы с коронавирусом. Об этом сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, сообщается на сайте главы государства.
Отмечается, что основной темой разговора Зеленского и Трюдо было противодействие пандемии коронавируса и оказание помощи населению обеих стран.
Главы государств выразили готовность к координации усилий и взаимной поддержке в борьбе с распространением заболевания.
Трюдо пообещал Зеленскому содействие в вывозе из Канады украинцев, которые выразили желание вернуться в Украину.
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