Центры массовой вакцинации от COVID-19 в Украине изменили график работы

Некоторые центры массовой вакцинации от коронавируса в Украине изменили время своей работы в связи с праздниками: часть будет работать в четверг и пятницу, 17-18 июня, другие – в понедельник, 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Список центров может обновляться.

Вчера в КГГА сообщили, что Центр массовой вакцинации в столичном Международном выставочном центре на Левобережной 19-20 июня работать не будет из-за праздников. Вакцинировать желающих планируют в четверг-пятницу, 17-18 июня.

Однако вакцинироваться в Киеве можно не только в МВЦ.

Вадим Ребрина

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