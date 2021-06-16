Центры массовой вакцинации от COVID-19 в Украине изменили график работы
16.06.2021, 21:26
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - SERGEY DOLZHENKO/ЕРА)
Некоторые центры массовой вакцинации от коронавируса в Украине изменили время своей работы в связи с праздниками: часть будет работать в четверг и пятницу, 17-18 июня, другие – в понедельник, 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Список центров может обновляться.
- Вчера в КГГА сообщили, что Центр массовой вакцинации в столичном Международном выставочном центре на Левобережной 19-20 июня работать не будет из-за праздников. Вакцинировать желающих планируют в четверг-пятницу, 17-18 июня.
- Однако вакцинироваться в Киеве можно не только в МВЦ.
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