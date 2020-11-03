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Туманы и дожди. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

03.11.2020, 08:35
Туманы и дожди. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

По прогнозам Укргидрометцентра, похолодание ожидается 13-14 ноября

Cегодня на западе, востоке, юго-востоке пройдут дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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На остальной территории – без существенных осадков, утром туманы.

Карта погоды на 3 ноября

Температура воздуха в течение дня в Украине + 8, + 13 градусов, на юге + 10, + 15 градусов.

В Киеве 3 ноября погода будет без дождя, днем ​​около +10 градусов.

Синоптик уточнила, что дожди – только сегодня и в четверг, 5 ноября.

"Ближайшее ощутимое похолодание – на следующей неделе, ближе к 13-14 ноября", – добавила Диденко.

  • 23 октября сообщалось, что в ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0, +8 градусов, в горах будет 0, +3 градуса. 

Арина Толина
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