Туманы и дожди. Синоптики рассказали, какой будет погода: карта
03.11.2020, 08:35
Иллюстративное фото: depositphotos.com
По прогнозам Укргидрометцентра, похолодание ожидается 13-14 ноября
Cегодня на западе, востоке, юго-востоке пройдут дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
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На остальной территории – без существенных осадков, утром туманы.
Температура воздуха в течение дня в Украине + 8, + 13 градусов, на юге + 10, + 15 градусов.
В Киеве 3 ноября погода будет без дождя, днем около +10 градусов.
Синоптик уточнила, что дожди – только сегодня и в четверг, 5 ноября.
"Ближайшее ощутимое похолодание – на следующей неделе, ближе к 13-14 ноября", – добавила Диденко.
- 23 октября сообщалось, что в ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0, +8 градусов, в горах будет 0, +3 градуса.
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