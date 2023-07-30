UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Twitter после переименования разблокировал Канье Уэста

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2023, 12:44
Twitter после переименования разблокировал Канье Уэста - Фото
Фото: EPA

Соцсеть X (ранее – Twitter) восстановила учетную запись американского рэпера Канье Уэста, которую заблокировали восемь месяцев назад за подстрекательство к насилию.

У аккаунта Ye, как называет сам себя рэпер, более 31 млн подписчиков. Он не обновлялся с начала декабря 2022 года.

The Wall Street Journal указывает, что Ye не будет иметь права монетизировать аккаунт, а возле его публикаций не будет отображаться реклама.

Twitter восстановила аккаунт Канье Уэста после того, как тот пообещал, что больше не будет использовать платформу для распространения антисемитской или любой другой враждебной лексики.

Ранее Маск возобновил аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа после опроса около 14,8 млн пользователей Twitter, из которых 51,8% проголосовали за восстановление. Но Трамп отказался возвращаться в Twitter, оставшись в собственной соцсети Truth Social.

Читайте также: Twitter меняет название на X. Что в очередной раз происходит с соцсетью Маска и как это ее изменит

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Илон МаскКанье Уэстtwitter
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 