Twitter после переименования разблокировал Канье Уэста

Соцсеть X (ранее – Twitter) восстановила учетную запись американского рэпера Канье Уэста, которую заблокировали восемь месяцев назад за подстрекательство к насилию.

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У аккаунта Ye, как называет сам себя рэпер, более 31 млн подписчиков. Он не обновлялся с начала декабря 2022 года.

The Wall Street Journal указывает, что Ye не будет иметь права монетизировать аккаунт, а возле его публикаций не будет отображаться реклама.

Twitter восстановила аккаунт Канье Уэста после того, как тот пообещал, что больше не будет использовать платформу для распространения антисемитской или любой другой враждебной лексики.

Ранее Маск возобновил аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа после опроса около 14,8 млн пользователей Twitter, из которых 51,8% проголосовали за восстановление. Но Трамп отказался возвращаться в Twitter, оставшись в собственной соцсети Truth Social.

После антисемитских высказываний в прошлом году Канье Вест потерял контракт с Adidas, который теперь распродает товарные остатки кроссовок общего бренда Yeezy. С рэпером также разорвали контракты Gap и Balenciaga.

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