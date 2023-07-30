Twitter після перейменування розблокував Каньє Веста

Соцмережа X (раніше – Twitter) відновила обліковий запис американського репера Каньє Веста, який заблокували вісім місяців тому за підбурювання до насильства.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Акаунт Ye, як називає сам себе репер, має понад 31 млн підписників. Він не оновлювався з початку грудня 2022 року.

The Wall Street Journal вказує, що Ye не матиме права монетизувати обліковий запис, а біля його публікацій не відображатиметься реклама.

Twitter відновив обліковий запис Каньє Веста після того, як той пообіцяв, що більше не використовуватиме платформу для поширення антисемітської чи будь-якої іншої ворожої лексики.

Раніше Маск відновив обліковий запис колишнього президента США Дональда Трампа після опитування близько 14,8 млн користувачів Twitter, з яких 51,8% проголосували за відновлення. Але Трамп відмовився повертатися у Twitter, залишившись у власній соцмережі Truth Social.

Після антисемітських висловлювань торік Каньє Вест втратив контракт з Adidas, який тепер розпродує товарні залишки кросівок спільного бренду Yeezy. З репером також розірвали контракти Gap і Balenciaga.

Читайте також: Twitter змінює назву на X. Що вчергове відбувається з соцмережею Маска та як це її змінить

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.