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Twitter після перейменування розблокував Каньє Веста

Этот материал также доступен на русском
30.07.2023, 12:44
Twitter після перейменування розблокував Каньє Веста - Фото
Фото: EPA

Соцмережа X (раніше – Twitter) відновила обліковий запис американського репера Каньє Веста, який заблокували вісім місяців тому за підбурювання до насильства.

Акаунт Ye, як називає сам себе репер, має понад 31 млн підписників. Він не оновлювався з початку грудня 2022 року.

The Wall Street Journal вказує, що Ye не матиме права монетизувати обліковий запис, а біля його публікацій не відображатиметься реклама.

Twitter відновив обліковий запис Каньє Веста після того, як той пообіцяв, що більше не використовуватиме платформу для поширення антисемітської чи будь-якої іншої ворожої лексики.

Раніше Маск відновив обліковий запис колишнього президента США Дональда Трампа після опитування близько 14,8 млн користувачів Twitter, з яких 51,8% проголосували за відновлення. Але Трамп відмовився повертатися у Twitter, залишившись у власній соцмережі Truth Social.

Читайте також: Twitter змінює назву на X. Що вчергове відбувається з соцмережею Маска та як це її змінить

Андрій Водяний
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Ілон Маскtwitterканьє вест
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