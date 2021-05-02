Тысячи людей в Лавре без масок и "освящение" из ведра под Харьковом: видеоподборка дня

Сегодня по всей стране прошли пасхальные богослужения. LIGA.net собрала небольшую подборку видео, как люди приходили в храмы, слушали молитвы и "святили" пасхальные корзинки.

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Одним из главных мест отправления богослужения стала Киево-Печерская лавра. Тут на службу и молитвы собрались тысячи прихожан, но почти все они пришли без масок и не соблюдали социальную дистанцию. На видео, выложенном в Facebook УПЦ, видно как верующие стоят к друг другу совсем близко, не надев при этом защитные маски.

В Одессе местные прихожане тоже не особо желали надевать маски, но по крайней мере старались соблюдать дистанцию и не создавать толпу в храмах.

Не обошлось и без курьезных моментов. Так, в селах Харьковской области Изюмское и Шийковка священник решил подойти к "освящению" пасхальных корзинок с размахом, окатив праздничную еду и людей из ведра наотмашь.

30 апреля в Укрзализныце анонсировали, что на майские праздники будут проверять пассажиров поездов на наличие масок

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Дарья Мостовая

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