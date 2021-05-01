Сегодня в столице Израиля, Иерусалиме, в храме Гроба Господня прошла ежегодная церемония схождения благодатного огня накануне Пасхи. Примерно в 14:00 по киевскому времени патриарх Феофил зажег в закрытом алтаре свечи и передал их присутствующим, чтобы те смогли зажечь свои. Видео выложили на YouTube пользователи.
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Из-за карантина и связанных с ним ограничений большая часть паломников не смогла попасть в храм на схождение благодатного огня, поэтому там находились только священники, представители СМИ, а также верующие с отрицательными тестами на коронавирус или уже вакцинированные. Всего в храм допустили около 2500 человек.
При этом, несмотря на ограничение, власти Израиля разрешили прибыть за благодатным огнем самолетам из 11 стран, в том числе и из Украины.
Как отметил в Facebook замглавы ПЦУ Евстратий Зоря, в Украину благодатный огонь прибудет завтра, 2 мая, около 10:00 часов утра, в Михайловский собор столицы.
Согласно Библии, первым свидетелем схождения благодатного огня стал апостол Петр. Когда он узнал, что Иисус воскрес, то побежал к гробу, где увидел исходящий оттуда свет.
По народному поверью, если в какой-то год огонь не сойдет, человечество ожидает конец света.
- В апреле 2020 года УПЦ МП позвала всех желающих приходить за благодатным огнем в храм около Лавры.
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