Сегодня в столице Израиля, Иерусалиме, в храме Гроба Господня прошла ежегодная церемония схождения благодатного огня накануне Пасхи. Примерно в 14:00 по киевскому времени патриарх Феофил зажег в закрытом алтаре свечи и передал их присутствующим, чтобы те смогли зажечь свои. Видео выложили на YouTube пользователи.

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Из-за карантина и связанных с ним ограничений большая часть паломников не смогла попасть в храм на схождение благодатного огня, поэтому там находились только священники, представители СМИ, а также верующие с отрицательными тестами на коронавирус или уже вакцинированные. Всего в храм допустили около 2500 человек.

При этом, несмотря на ограничение, власти Израиля разрешили прибыть за благодатным огнем самолетам из 11 стран, в том числе и из Украины.

Как отметил в Facebook замглавы ПЦУ Евстратий Зоря, в Украину благодатный огонь прибудет завтра, 2 мая, около 10:00 часов утра, в Михайловский собор столицы.

СПРАВКА. Благодатный огонь, или Святой свет – огонь, который выносится из храма Гроба Господня на ежегодном богослужении, совершаемом в Великую субботу в канун Пасхи. Он символизирует выход из Гроба "истинного света" – воскресшего Иисуса.



Согласно Библии, первым свидетелем схождения благодатного огня стал апостол Петр. Когда он узнал, что Иисус воскрес, то побежал к гробу, где увидел исходящий оттуда свет.

По народному поверью, если в какой-то год огонь не сойдет, человечество ожидает конец света.

В апреле 2020 года УПЦ МП позвала всех желающих приходить за благодатным огнем в храм около Лавры.

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Дарья Мостовая

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