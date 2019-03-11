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11.03.2019, 08:03

У православных христиан начался Великий пост

У православных христиан начался Великий пост - Фото
Фото: orthodox.vinnica.ua

Великий пост продлится с 11 марта до 27 апреля

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У православных христиан 11 марта начинается Великий пост, который продлится до 28 апреля – Светлого Христова Воскресения.

Христиане соблюдают четыре поста: Филипповский (40-дневный пост перед Праздником Рождества), Великий, Петров (посвящен святым равноапостольным Петру и Павлу) и Успенский (двухнедельный пост в августе в честь Успения Пресвятой Богородицы). 

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Церковь установила Великий пост в память о скитаниях Иисуса Христа по пустыне. По поверью, Иисус в течение 40 дней, несмотря на искушения, отказывал себе в еде. А последняя страстная седмица этого 48-дневного поста установлена в честь воспоминания о последних днях земной жизни, страданиях и смерти Иисуса Христа. 

Этот пост начинается после Масляной недели (Масленица) и заканчивается Пасхой. В этом году начнется пост 11 марта и продлится 48 дней – до 27 апреля. Великий пост откроет четыредесятница (первые 40 дней), а завершится он Страстной седмицей – это последняя неделя перед Пасхой.

На период Великого поста припадают три праздничных дня: 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы, 20 апреля – Лазарева суббота, 21 апреля - Вербное воскресенье.

Правила Великого поста:

- перед началом поста нужно исповедаться и причаститься;

- нельзя употреблять продукты животного происхождения;

- на время поста следует отказаться от курения и употребления алкоголя;

- рекомендуется сдерживать себя в телесных утехах;

- нельзя венчаться;

- не рекомендуется конфликтовать с людьми, держать на кого злобу и думать о плохом;

- каждое воскресенье следует ходить в церковь на литургии и ежедневно уделять время молитвам.

Некоторым категориям людей не рекомендуется соблюдать пост – это беременные или кормящие женщины, дети, военные и люди с тяжелыми заболеваниями. Тем, кто все же решился соблюдать пост, рекомендуют проконсультироваться с врачом. 

10 марта 2019 года православные отмечали Прощеное воскресенье.

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Теги: православные, пасха, Великий пост
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