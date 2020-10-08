Ученая из Украины получила в США награду "для гениев" за новое средство контрацепции
Доктор Полина Лишко получит $625 000 финансирования исследований в течение следующих пяти лет
Ученая из Украины Полина Лишко, которая работает в США в университете Беркли в Калифорнии, получила престижную американскую награду "для гениев" MacArthur. Об этом сообщает Голос Америки.
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Ученая получит $625 000 финансирования исследований в течение следующих пяти лет.
Полина Лишко – профессор молекулярной и клеточной биологии, работает в сфере репродуктивной физиологии.
Как отмечается, ее труд позволил разработать новый негормональный метод контрацепции для женщин и может помочь в создании новых унисекс-контрацептивов и контрацептивов для мужчин. Лишко изобрела препарат, который влияет на сперму, не позволяя сперматозоидам оплодотворить яйцеклетку.
"Стипендия MacArthur меняет жизнь. Психологически, это огромный толчок – не только для меня, но и для команды, потому что это демонстрирует признание важности репродуктивной физиологии", – сказала ученая.
Полина Лишко работает вместе со своим мужем Юрием Киричко. Они оба закончили Институт физиологии имени Богомольца в Киеве, а затем перебрались работать в США.
Супруги говорят, что им нравится, как американские университеты дают возможность сочетать теоретические исследования и прикладную науку. На их взгляд, это дало им возможность развить свой научный потенциал.
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