Ученые определили, что после 66 лет мозг человека начинает стареть

Исследование мозга (Иллюстративное фото: freepik)

Исследователи из Кембриджского университета исследовали мозг тысяч людей и определили, в каком возрасте он начинает терять свою функциональность. Согласно их выводам, после 66 лет "все идет наперекосяк", сообщает газета Daily Mail.

Исследователи сравнили результаты диффузионного МРТ-сканирования мозга 3802 человек в возрасте от 0 до 90 лет. Этот тип сканирования позволяет увидеть, как молекулы воды перемещаются по мозгу, и составить карту нейронных связей в мозговой ткани.

Согласно полученным данным, среднестатистическая жизнь человека делится на четыре "поворотных момента" между пятью ключевыми этапами – детством, юностью, зрелостью, ранним старением и поздним старением.

В возрасте от нуля до девяти лет человек находится в "стадии детства". В этот период мозг претерпевает масштабную перестройку и развитие: избыточные синапсы (связи между нейронами) сокращаются и остаются только самые активные. Внешнее серое вещество и внутреннее белое вещество мозга увеличиваются в объеме.

В девять лет мозг начинает переживать "пошаговые изменения" когнитивных способностей. От девяти до 32 лет человеческий мозг вступает в период "юность", и только в возрасте 35 лет интеллект достигает стабильного "плато".

После 66 лет "все идет наперекосяк" – мозг вступает в стадию "раннего старения". Ученые установили, что в этом возрасте мозг человека перестает работать эффективнее и постепенно переходит в сторону снижения связности и деградации белого вещества мозга.

Именно в этом возрасте у людей якобы увеличивается риск различных заболеваний, которые могут влиять на мозг, например, гипертонии.

Так называемая последняя эпоха мозга наступает в периоде "позднего старения" в возрасте 83 лет и старше. Этот этап характеризуется резким снижением связности мозга, во время которого связь во всем мозге ослабевает, и человек начинает больше полагаться на определенные его области.

По словам исследователей, это является прямым следствием утраты мозгом связей, которые были сформированы в подростковом возрасте.

Стадии старения мозга (Иллюстрация: dailymail)