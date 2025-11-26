Вчені визначили, що після 66 років мозок людини починає старіти

Дослідження мозку (Ілюстративне фото: freepik)

Дослідники з Кембридзького університету досліджували мозок тисяч людей і визначили, в якому віці він починає втрачати свою функціональність. Згідно з їхніми висновками, після 66 років "усе йде шкереберть", повідомляє газета Daily Mail.

Дослідники порівняли результати дифузійного МРТ-сканування мозку 3802 осіб віком від 0 до 90 років. Цей тип сканування дає змогу побачити, як молекули води переміщаються мозком, і скласти карту нейронних зв'язків у мозковій тканині.

Згідно з отриманими даними, середньостатистичне життя людини ділиться на чотири "поворотні моменти" між п'ятьма ключовими етапами – дитинством, юністю, зрілістю, раннім старінням і пізнім старінням.

У віці від нуля до дев'яти років людина перебуває у "стадії дитинства". У цей період мозок зазнає масштабної перебудови та розвитку: надлишкові синапси (зв'язки між нейронами) скорочуються і залишаються тільки найактивніші. Зовнішня сіра речовина і внутрішня біла речовина мозку збільшуються в об'ємі.

У дев'ять років мозок починає переживати "покрокові зміни" когнітивних здібностей. Від дев'яти до 32 років людський мозок вступає в період "юність", і тільки у віці 35 років інтелект досягає стабільного "плато".

Після 66 років "усе йде шкереберть" – мозок вступає в стадію "раннього старіння". Учені встановили, що в цьому віці мозок людини перестає працювати ефективніше і поступово переходить у бік зниження зв'язності та деградації білої речовини мозку.

Саме в цьому віці в людей нібито збільшується ризик різних захворювань, які можуть впливати на мозок, наприклад гіпертонії.

Так звана остання епоха мозку настає в періоді "пізнього старіння" у віці 83 років і старше. Цей етап характеризується різким зниженням зв'язності мозку, під час якого зв'язок у всьому мозку слабшає, і людина починає більше покладатися на певні його ділянки.

За словами дослідників, це є прямим наслідком втрати мозком зв'язків, які були сформовані в підлітковому віці.

Стадії старіння мозку (Ілюстрація: dailymail)