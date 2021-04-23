Ученые посчитали китов и дельфинов в Черном и Средиземном морях: результаты исследования

Впервые в истории науки ученые одновременно оценили численность и распространение китов и дельфинов в Средиземном и Черном морях. Об этом сообщает в Facebook организация по защите окружающей среды "Дельфины Азовского и Черного морей".

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Результаты исследования, проведенного в 2018-2019 годах, были обнародованы вчера, 22 апреля, на онлайн-брифинге.

В Средиземном море подсчет охватил 77% акватории. На этой территории живет более 600 000 китоподобных, в том числе:

– 1700 усатых китов-финвалов;

– 1500 кашалотов;

– 3700 клюворыловых китов;

– 6000 гринд, или черных дельфинов;

– 66 000 обычных дельфинов;

– 76 000 дельфинов-афалин.

В Черном море подсчет охватил более 60% общей площади. На этой акватории живут:

– 41 000 дельфинов-афалин;

– 118 000 обычных дельфинов;

– 94 000 морских свиней.

Оценка будет скорректирована на вероятность ныряния в воду во время подсчета, поэтому окончательное число китоподобных может вырасти.

По предварительному выводу, состояние популяции черноморских китоподобных не ухудшилось за последние 20 лет.

В исследовании участвовали более 100 ученых из всех прибрежных стран, 10 самолетов и шесть кораблей. Оценивалась численность всех видов китов и дельфинов, птиц, морских черепах, некоторых морских рыб. Также оценивалось влияние деятельности человека – например, морского мусора.

Со стороны Украины в исследовании участвовали Украинский научный центр экологии моря в Одессе и сотрудники Института зоологии им. Шмальгаузена.

22 февраля 2021 года в Новой Зеландии выбросились на мель 50 черных дельфинов.

Денис Юдин

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