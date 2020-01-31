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Ученые раскрыли, как ВИЧ вырабатывает устойчивость к лекарствам

Ученые раскрыли, как ВИЧ вырабатывает устойчивость к лекарствам - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
31.01.2020, 16:55

Потеря молекул воды, а также мутации помогают важному ферменту ВИЧ уходить от действия лекарств

Ученые из США и Великобритании провели исследование и раскрыли механизм, который помогает вирусу иммунодефицита человека развивать устойчивость к лекарственным препаратам. Об этом сообщает MedicalXpress

Препараты-ингибиторы вирусной интегразы связываются с одним из ключевых ферментов ВИЧ и блокируют включение вирусной ДНК в хромосомы человека. Они проявляют высокую активность связывания и блокирования фермента, однако со временем вирус может ослабить эту связь. 

"Свойство этих лекарств заключается в том, что они взаимодействуют с ионами металлов, что обычно позволяет им создавать очень прочные связи с активным центром вирусного фермента. ВИЧ может тонко изменять химическое окружение металлов и, словно при помощи дистанционного управления, ослаблять степень связывания", - заявил один из авторов исследования Петр Черепанов.

Снижение связывающего эффекта препаратов происходит из-за эффекта мутаций и потери молекул воды в активном центре интегразы.

Это исследование станет основной для разработки более эффективных препаратов, которые улучшат жизнь многих людей, живущих с ВИЧ, считают ученые.

  • 27 декабря 2019 года ученые обнаружили, что ВИЧ эволюционирует к большей заразности.
  • 1 декабря 2018 года сообщалось, что в Украине с ВИЧ живут более 240 000 человек.
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