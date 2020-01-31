Ученые раскрыли, как ВИЧ вырабатывает устойчивость к лекарствам

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Ученые из США и Великобритании провели исследование и раскрыли механизм, который помогает вирусу иммунодефицита человека развивать устойчивость к лекарственным препаратам. Об этом сообщает MedicalXpress.

Препараты-ингибиторы вирусной интегразы связываются с одним из ключевых ферментов ВИЧ и блокируют включение вирусной ДНК в хромосомы человека. Они проявляют высокую активность связывания и блокирования фермента, однако со временем вирус может ослабить эту связь.

"Свойство этих лекарств заключается в том, что они взаимодействуют с ионами металлов, что обычно позволяет им создавать очень прочные связи с активным центром вирусного фермента. ВИЧ может тонко изменять химическое окружение металлов и, словно при помощи дистанционного управления, ослаблять степень связывания", - заявил один из авторов исследования Петр Черепанов.

Снижение связывающего эффекта препаратов происходит из-за эффекта мутаций и потери молекул воды в активном центре интегразы.

Это исследование станет основной для разработки более эффективных препаратов, которые улучшат жизнь многих людей, живущих с ВИЧ, считают ученые.