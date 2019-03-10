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10.03.2019, 23:55

Ученые рассказали, что может снизить риск смерти

Ученые рассказали, что может снизить риск смерти - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным исследования, люди, занимавшиеся спортом на протяжении жизни, имели риск смерти от всех видов недугов на 29-36% ниже

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Специалисты Национального института онкологии США провели исследование на большой выборке и выяснили, что у людей, которые до 40 лет не занимались спортом, физические упражнения все еще могут снизить риск смерти. Об этом сообщает Naked-science.

Авторы использовали данные Национального института здоровья, которые собирались в течение 1995-1996 годов. Они включали когорту из 315 059 человек, 58,2% (183 451) - мужчины. Возраст участников варьировался от 50 до 71 года.

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Все они жили в шести разных штатах. Исследователи отследили анамнезы пациентов и провели анализ чувствительности, чтобы определить связь между физическими упражнениями и риском смерти в общем и от различных заболеваний.

Результаты показали, что люди, занимавшиеся спортом на протяжении жизни, имели риск смерти от всех видов недугов на 29-36% ниже, чем те, кто никогда не прибегал к регулярным упражнениям. Те же, кто начал практиковать физические нагрузки после 40 лет, обладали разбросом от 32 до 35%.

Больше всего начало активной жизни сказалось на риске смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В первом случае показатели снизились на 43% в сравнении с пассивной частью выборки, во второй на 16%.

По мнению кардиолога Эвелины Грейвер, которая не участвовала в исследовании, работа вовсе не говорит о том, что до 40 лет можно пренебрегать физическими нагрузками. Она считает, что непрерывные упражнения в течение всей жизни имеют свои выгоды, о которых могут рассказать будущие исследования.

Ученые проанализировали влияние небольших доз радиации и пришли к выводу, что "бытовая" и медицинская радиация менее опасны для здоровья, чем ожирение, курение и воздействие загрязненного воздуха.

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Теги: спорт, исследование, тренировки, риск смерти
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