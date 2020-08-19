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Ученые сделали еще шаг к спасению фактически вымерших северных белых носорогов

19.08.2020, 17:08
Ученые сделали еще шаг к спасению фактически вымерших северных белых носорогов - Фото
Белый носорог (Фото: EPA-EFE/PIROSCHKA VAN DE WOUW)

Зоологи собрали 10 яйцеклеток и придумали, как определить правильное время для подсадки эмбриона

Ученые, стремящиеся спасти северного белого носорога от вымирания, собрали еще 10 яйцеклеток от двух последних живых самок. Об этом сообщает Reuters.

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Зоологи надеются, что им удастся создать жизнеспособные эмбрионы, которые могут быть инкубированы другим самкам носорогов, выступающим в качестве суррогатов.

Ни одна из самок северных белых носорогов (мать и ее дочь) не способна выносить детеныша, поэтому ученые хотят имплантировать их эмбрионы в южных белых носорогов.

Последний самец северного белого носорога по имени Судан умер в кенийском заповеднике Ол-Педжета в 2018 году.

Когда-то северные белые носороги населяли восточную и центральную Африку, но их численность резко упала из-за интенсивного браконьерства.

У северных белых носорогов по сравнению с южными более волосатые уши и хвосты, они короче и коренастее.

Ученые впервые собрали яйца у самок год назад и создали три чистых эмбриона северного белого носорога, которые сейчас заморожены. Но чем больше у них эмбрионов, тем лучше.

Исследователи решили, что должны синхронизировать имплантацию эмбрионов с репродуктивным циклом суррогатной матери. 

Ученые не могут точно определить подходящее время для подсадки эмбриона, поэтому решили использовать "романтическую приманку".

В заповедник Ол-Педжета привезут стерилизованного южного носорога и выпустят к потенциальным суррогатным матерям. Репродуктивный период самки они надеются вычислить, наблюдая за их поведением. 

Для восстановления популяции северных белых носорогов мало одного детеныша, их нужно как можно больше.

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Наталия Медведева
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