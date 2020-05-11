Ухудшение погоды. В Киеве прогнозируют шквалы и грозы, по стране – заморозки

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Завтра, 12 мая, в Киеве и области ожидаются порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем ​​грозы, в области – местами град. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что ситуации присвоен І уровень опасности – желтый.

В ночь на 13 мая прогнозируют заморозки на почве 0-2° – в столице, 0-5° – в Киевской области.

Также сообщается, что ночью 13 мая в западных областях ожидаются заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый), а в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5° (І уровень опасности, желтый).

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