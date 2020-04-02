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Ужесточать ли карантин: мнения украинцев разделились поровну - опрос КМИС

Ужесточать ли карантин: мнения украинцев разделились поровну - опрос КМИС - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА
02.04.2020, 14:35

Мнения украинцев относительно необходимости ужесточения карантина разделились поровну

43% украинцев считают, что нужно вводить более жесткие карантинные меры, а 40% респондентов думают, что уже принятых мер вполне хватает. Об этом говорится в результатах соцопроса Киевского международного института социологии.

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9% опрошенных придерживаются мнения, что карантин должен быть менее жестким, введено слишком много ненужных ограничений; 1% считают, что никаких ограничительных мер вообще не следовало принимать. 

49% считают, что ограничительные меры были предприняты своевременно, а 38% убеждены, что власть опоздала. 5% считают, что ограничительные меры предприняли преждевременно. 

  • Опрос проводился с 27 по 30 марта по телефону по репрезентативной выборке среди взрослого населения. Приняли участие 1500 респондентов, не проводился опрос на временно оккупированных территориях. Статистическая погрешность – не более 3%.
  • По данным опроса группы Рейтинг, в случае прекращения получения доходов, сбережений большинства украинцев не хватит больше чем на месяц

Смотрите также: 83% украинцев поддерживают продление карантина - опрос Рейтинга

Владислав Сердюк
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