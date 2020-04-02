Ужесточать ли карантин: мнения украинцев разделились поровну - опрос КМИС

43% украинцев считают, что нужно вводить более жесткие карантинные меры, а 40% респондентов думают, что уже принятых мер вполне хватает. Об этом говорится в результатах соцопроса Киевского международного института социологии.
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9% опрошенных придерживаются мнения, что карантин должен быть менее жестким, введено слишком много ненужных ограничений; 1% считают, что никаких ограничительных мер вообще не следовало принимать.
49% считают, что ограничительные меры были предприняты своевременно, а 38% убеждены, что власть опоздала. 5% считают, что ограничительные меры предприняли преждевременно.
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