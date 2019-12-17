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Украина обошла Россию в рейтинге гендерного равенства

Украина обошла Россию в рейтинге гендерного равенства - Фото
Гендерный стереотип, женщина, мужчина, сексизм (фото - Pixabay.com)
17.12.2019, 16:52

Примечательно, что Беларусь в рейтинге гендерного равенства занимает 29 позицию, Молдова – 23-ю

Украина поднялась на шесть пунктов и заняла 59 место среди 153 стран в рейтинге гендерного равенства. Такие данные приводит в своем докладе Всемирный экономический форум.

В построении рейтинга учитывались национальные статистические данные касательно возможностей мужчин и женщин по участию в экономике, карьерным перспективам, политическим правам, здоровью, продолжительности жизни, а также образованию.

Первые пять мест заняли Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и Никарагуа.

Российская Федерация оказалась на 81 месте, а Грузия – на 74-м.

Примечательно, что Беларусь в рейтинге гендерного равенства занимает 29 позицию, Молдова – 23-ю.

Согласно социологическому исследованию, проведенному ОБСЕ, 67% женщин в Украине подвергались психологическому, физическому или сексуальному насилию. Почти 50% женщин не знают, что делать в таких случаях.

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женщина права гендер Всемирный экономический форум
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