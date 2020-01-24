Украина окажется между мощным циклоном и антициклоном: погода

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24 января в большинстве территории страны осадков не ожидается. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Украина окажется между мощной северной циклоничностью, но не менее масштабным антициклоном, который охватывает практически всю континентальную Европу", - отметила Диденко.

В Житомирской, Киевской области - облачно, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях есть вероятность небольшого дождя или мокрого снега.

Фото: meteo.gov.ua

Ветер умеренный. Температура воздуха на востоке и в горах местами до -7 градусов, завтра днем ​​в Украине 0, +5 градусов тепла.

В Киеве сегодня ожидается облачная погода, но без осадков. Ветер западный, 5-12 м/с, порывистыйетер в, днем ​​ + 3 градуса.

9 января сообщалось, что в Украину пришел атмосферный фронт.

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