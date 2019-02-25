Украина оказалась между мощными атмосферными гигантами: погода

Сегодня, 25 февраля, на большинстве территории страны будет без осадков. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, с юго-запада "давит" антициклон, с севера - циклон.

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"Украина окажется между этими мощными атмосферными гигантами. Антициклон выдавливает осадки и холод, а циклон сопротивляется. Поэтому у нас в результате этой борьбы ожидается порывистый ветер. А на востоке и юго-востоке еще задержится немного снега", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Днем ​​в Украине предполагается + 3, + 8 градусов, на востоке, северо-востоке, а также в Днепре и районах 0, + 3 градуса.

"В Киеве понедельник будет сухим и сравнительно теплым, днем ​​ожидается + 4, + 6 градусов", - отметила Диденко.

27- 28 февраля, в Украине, кроме западных, Одесской и Николаевской областей, ожидаются небольшие осадки.