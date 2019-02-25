Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.02.2019, 08:40

Украина оказалась между мощными атмосферными гигантами: погода

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня ожидается порывистый ветер

Реклама
Реклама

Сегодня, 25 февраля, на большинстве территории страны будет без осадков. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, с юго-запада "давит" антициклон, с севера - циклон.

Реклама

"Украина окажется между этими мощными атмосферными гигантами. Антициклон выдавливает осадки и холод, а циклон сопротивляется. Поэтому у нас в результате этой борьбы ожидается порывистый ветер. А на востоке и юго-востоке еще задержится немного снега", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Днем ​​в Украине предполагается + 3, + 8 градусов, на востоке, северо-востоке, а также в Днепре и районах 0, + 3 градуса.

"В Киеве понедельник будет сухим и сравнительно теплым, днем ​​ожидается + 4, + 6 градусов", - отметила Диденко.

27- 28 февраля, в Украине, кроме западных, Одесской и Николаевской областей, ожидаются небольшие осадки.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Наталья Диденко, погода, циклон, антициклон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 