Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украина откроет маяки для туристов

Украина откроет маяки для туристов - Фото
Воронцовский маяк (Фото: LyonL Ukraine/Facebook)
16.09.2019, 10:43

Пока что для посещения доступны четыре маяка в Одессе, Николаеве и Херсонской области

Маяки Украины будут теперь не только обеспечивать безопасность на море, но и принимать туристов, сообщает пресс-служба правительства.

Решение было принято 13 сентября министром инфраструктуры Владиславом Криклием на основе мировой практики: маяки - это не только навигационные объекты, но и культурное и историческое наследие.

На данный момент для посещения открыты: Воронцовский маяк в Одессе, Передний Сиверсов маяк в Николаеве, Генический и Задний Станислав-Аджигольский маяки в Херсонской области. Со временем этот список будет расширен. Туристы могут посетить маяки в выходные дни.

Читайте также: Украина стала привлекательнее для туристов: рейтинг

Напишите нам
владислав криклий маяк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 