Украина откроет маяки для туристов

Воронцовский маяк (Фото: LyonL Ukraine/Facebook)

Маяки Украины будут теперь не только обеспечивать безопасность на море, но и принимать туристов, сообщает пресс-служба правительства.

Решение было принято 13 сентября министром инфраструктуры Владиславом Криклием на основе мировой практики: маяки - это не только навигационные объекты, но и культурное и историческое наследие.

На данный момент для посещения открыты: Воронцовский маяк в Одессе, Передний Сиверсов маяк в Николаеве, Генический и Задний Станислав-Аджигольский маяки в Херсонской области. Со временем этот список будет расширен. Туристы могут посетить маяки в выходные дни.

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