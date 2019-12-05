Украина под влиянием черноморского антициклона: погода, карта

Заморозки (фото - unsplash.com)

Украина будет находиться под влиянием черноморского антициклона Sarena, поэтому 5 декабря осадки маловероятны, кроме Луганской и Харьковской областей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Температура воздуха в четверг пока существенно не изменится: днем ​​в Украине предполагается +1, + 5 градусов, в восточных областях от -2 до +2 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве без осадков, днем ​​ожидается + 2 + 4 градуса. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Диденко уточнила, что в ближайшие дни осадков в Украине не прогнозируется, ночью градуса особо не поменяются, днем ​​слегка потеплеет.

24 ноября во Львове выпал первый снег.

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