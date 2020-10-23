Украина в день местных выборов переходит на зимнее время
Европейская комиссия предложила рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год
25 октября года в 04:00 по киевскому времени стрелки часов переводятся на один час назад. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабмина № 509 от 13 мая 1996 года о порядке исчисления времени на территории Украины.
"Аналогичный порядок исчисления времени действует на территории ЕС на основании директивы 2000/84 / ЕС Европейского Парламента и Совета от 19 января 2001 о переходе на летнее время", – уточнили в пресс-службе.
В то же время Европейская комиссия предложила рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год.
"Каждая страна ЕС должна к апрелю 2021 года определиться, на каком времени она останется: в летнем или зимнем", – говорится в сообщении пресс-службы.
Минэкономики уточнили, что ведомство осуществляет мониторинг инициатив Европейской комиссии об изменении порядка исчисления времени в ЕС.
"В случае принятия на законодательном уровне в ЕС решения об отмене перевода часов и с целью гармонизации нашего законодательства в ЕС, будет предложено Кабмину рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины", – добавили в пресс-службе.
Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.
- В Украине в ноябре 2020 года будет 21 рабочий день и девять выходных.
Комментарии