Украина в день местных выборов переходит на зимнее время

Европейская комиссия предложила рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год

25 октября года в 04:00 по киевскому времени стрелки часов переводятся на один час назад. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабмина № 509 от 13 мая 1996 года о порядке исчисления времени на территории Украины.

"Аналогичный порядок исчисления времени действует на территории ЕС на основании директивы 2000/84 / ЕС Европейского Парламента и Совета от 19 января 2001 о переходе на летнее время", – уточнили в пресс-службе.

В то же время Европейская комиссия предложила рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год.

"Каждая страна ЕС должна к апрелю 2021 года определиться, на каком времени она останется: в летнем или зимнем", – говорится в сообщении пресс-службы.

Минэкономики уточнили, что ведомство осуществляет мониторинг инициатив Европейской комиссии об изменении порядка исчисления времени в ЕС.

"В случае принятия на законодательном уровне в ЕС решения об отмене перевода часов и с целью гармонизации нашего законодательства в ЕС, будет предложено Кабмину рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины", – добавили в пресс-службе.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

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Арина Толина

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