Выходные в ноябре: сколько дней будут отдыхать украинцы

В ноябре этого года будет 21 рабочий день

В Украине в ноябре 2020 года будет 21 рабочий день и девять выходных.

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Украинцы будут отдыхать в последний месяц осени: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.

Ни одного государственного праздника в ноябре нет, поэтому украинцы не получат дополнительных дней отдыха.

Больше всего в этом году было выходных в мае – 12 дней.

30 сентября сообщалось, что в 2021 году будет перенесено три рабочих дня "с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования".

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Арина Толина

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