Выходные в ноябре: сколько дней будут отдыхать украинцы
19.10.2020, 08:59
Иллюстративное фото: pixabay.com
В ноябре этого года будет 21 рабочий день
В Украине в ноябре 2020 года будет 21 рабочий день и девять выходных.
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Украинцы будут отдыхать в последний месяц осени: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
Ни одного государственного праздника в ноябре нет, поэтому украинцы не получат дополнительных дней отдыха.
Больше всего в этом году было выходных в мае – 12 дней.
- 30 сентября сообщалось, что в 2021 году будет перенесено три рабочих дня "с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования".
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