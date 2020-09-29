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Украина в день местных выборов перейдет на зимнее время: куда переводить стрелки

29.09.2020, 15:05
Украина в день местных выборов перейдет на зимнее время: куда переводить стрелки - Фото
Фото: depositphotos.com

25 октября в Украине пройдут местные выборы

Украина в ночь на 25 октября перейдет на зимнее время. Об этом сообщает департамент технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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"25 октября 2020 года в 04:00 по киевскому времени отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на один час назад", – отмечается в сообщении.

По постановлению Кабмина, на территории Украины установлен такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 03:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 04:00 на один назад.

Для того, чтобы уменьшить негативное влияние перехода на зимнее время на организм человека, медики рекомендуют:

  • стараться не спать накануне днем;
  • прекратить пользоваться гаджетами минимум за час до сна; 
  • проветривать помещения;
  • отказаться от большего количества кофе и крепкого чая.

25 октября в Украине пройдут местные выборы.

Арина Толина
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