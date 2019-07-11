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11.07.2019, 18:24

Украинец доказал, что, назвав мэра "Гандоном", не оскорбил его

Украинец доказал, что, назвав мэра "Гандоном", не оскорбил его - Фото
Скриншот с видео

Житель Тетиева доказал в суде, что сравнил мэра с писателем-фантастом Ивом Гандоном, поскольку считал, что тот рассказывает фантастические вещи

Киевский апелляционный суд закрыл дело в отношении мужчины, который обратился к мэру города Тетиев Киевской области словом "гандон". Адвокат доказал, что его подзащитный имел в виду французского писателя-фантаста Ива Гандона. Об этом пишет Судебный репортер.

На общественном собрании в Тетиеве один из присутствующих Игорь Савлук указал на мэра Руслана Майструка и заявил, что "вот такие "гандоны" пишут ложь".

Тетиевский райсуд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал на 51 грн.

Савлук вину не признавал и убеждал, что имел в виду французского писателя-фантаста Ива Гандона. Но суд такие объяснения во внимание не принял.

"Киевский апелляционный суд специально пересмотрел видео перепалки и пришел к выводу, что фразой "гандон" в контексте разговора человек действительно сравнил мэра с французским писателем-фантастом Ивом Гандоном, поскольку считал, что тот рассказывает фантастические вещи", - говорится в сообщении

3 июня апелляционный суд закрыл дело в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

Текст постановления суда.

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Теги: гандон, руслан майструк, игорь савлук, тетиев
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