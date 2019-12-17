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Украинка получила восемь высших образований, девятое на подходе

Украинка получила восемь высших образований, девятое на подходе - Фото
Надежда Яворовенко установит рекорд Украины (Фото: Facebook Ветровой)
17.12.2019, 12:04

Рекорд будет зафиксирован после защиты очередной магистерской работы

25-летняя винничанка Надежда Яворовенко получила восемь высших образований, девятое получит в скором времени. Об этом руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова написала в Facebook.

Пять вузов она окончила в Украине, остальные - во Франции. Образование получено по таким специальностям: менеджмент, управление предприятиями, менеджмент организаций, менеджмент гостинично-ресторанного дела, бакалавр права, магистр права, переводчик иностранных языков, магистр европейского права.

Объявление рекорда состоится 19 декабря сразу после получения девятого образования - защиты магистерской работы по специальности бизнес-администрирование.

  • С 2020 года украинские колледжи и техникумы начнут предоставлять профессиональное предвысшее образование: они будут готовить профессиональных младших бакалавров и больше не набирать абитуриентов на "младшего специалиста".

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