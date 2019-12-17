Украинка получила восемь высших образований, девятое на подходе

25-летняя винничанка Надежда Яворовенко получила восемь высших образований, девятое получит в скором времени. Об этом руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова написала в Facebook.
Пять вузов она окончила в Украине, остальные - во Франции. Образование получено по таким специальностям: менеджмент, управление предприятиями, менеджмент организаций, менеджмент гостинично-ресторанного дела, бакалавр права, магистр права, переводчик иностранных языков, магистр европейского права.
Объявление рекорда состоится 19 декабря сразу после получения девятого образования - защиты магистерской работы по специальности бизнес-администрирование.
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