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06.06.2019, 22:12

В Украине появится новый вид образования

В Украине появится новый вид образования - Фото
Фото: LIGA.net

Появится профессиональное предвысшее образование

С 2020 года украинские колледжи и техникумы начнут предоставлять профессиональное предвысшее образование: они будут готовить профессиональных младших бакалавров и больше не набирать абитуриентов на "младшего специалиста". Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

Данное изменение предусмотрено проектом закона о профессиональном предвысшем образовании, который сегодня, 6 июня 2019 года, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом. Документ поддержали 236 народных депутатов.

"С 2014 года, когда был принят закон о высшем образовании, колледжи и техникумы оказались в неопределенном состоянии. С одной стороны, им разрешили временно работать в системе высшего образования, но на практике они не имели никакой нормативной базы. Сейчас парламент принял проект закона, который закладывает основу для развития профессионального предвысшего образования, и очень важно, чтобы уже в ближайшее время он вступил в силу", - отметил замминистра образования и науки Юрий Рашкевич.

Над проектом закона работала широкая рабочая группа, в которую вошли представители всех заинтересованных сторон при активном участии народных депутатов и представителей министерства.

6 марта на заседании правительства приняли постановление, что с 2019 года выпускники школ будут получать не аттестат, а свидетельство о полном общем среднем образовании.

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Теги: минобразования, предвысшее образование, техникум, образование
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