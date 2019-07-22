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Украинские школьники завоевали медали на Международной олимпиаде

Украинские школьники завоевали медали на Международной олимпиаде - Фото
Фото: imzo.gov.ua
22.07.2019, 21:45

Старшеклассники из Киева, Харькова, Львова и Ужгорода получили шесть наград

Шестеро украинских школьников завоевали одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медаль на 60-й юбилейной Международной математической олимпиаде (International Mathematical Olympiad, IMO). Об этом сообщает Институт модернизации содержания образования.

Победителями стали: золотую медаль получил десятиклассник из Киева Федор Юдин, серебряные у Александра Войтовича (11 класс, Харьков),  Вадима Коваля,(11 класс, Киев), Владимира Фединяка (11 класс, Львов), Марко Хасина (10 класс, Киев), и бронзовую награду получил Олесь Голембовской (11 класс, Ужгород).

Международная математическая олимпиада проводится с 1959 года. Сначала ее участниками были 7 стран бывшего социалистического лагеря: Румыния, Венгрия, Болгария, Польша, Чехословакия, Восточная Германия (ГДР) и Советский Союз. Украина, как независимое государство, принимает участие в соревновании с 1993 года.

12 июля сообщалось, что ученик Малой академии наук, школьник из Днепра Андрей Горбонос завоевал серебряную медаль на Олимпиаде гениев, проходившей в США в городе Освего. Еще двое участников из украинской команды заняли четвертые места.В 2019 году в соревнованиях приняли участие команды из 116 стран мира.

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