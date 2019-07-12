Школьник из Днепра завоевал серебро на Олимпиаде гениев в США

Андрей Горбонос (фото - mon.gov.ua)

Ученик Малой академии наук, школьник из Днепра Андрей Горбонос завоевал серебряную медаль на Олимпиаде гениев, проходившей в США в городе Освего. Еще двое участников из украинской команды заняли четвертые места. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

Отмечается, по условиям конкурса, проекты участников должны предлагать решения какой-либо экологической проблемы. Школьники соревнуются в номинациях: "Фундаментальная наука", "Инженерия", "Искусство", "Творческое письмо", "Дизайн" и "Развитие бизнеса".

Украинская команда представила свои разработки в номинации "Фундаментальная наука". В этой секции было представлено около 800 работ участников со всего мира.

Сообщается, что Андрей Горбонос разработал специальное вещество, которое должно улучшить свойства суперконденсаторов, увеличив емкость и скорость подзарядки. Школьница из Одессы Милана Бродовска заняла четвертое место - она представила методы изготовления натуральных красителей в домашних условиях.

Четвертое место занял и Петр Волошин из Тернополя, который работает над проектом, в котором для преобразования информации используются оптические схемы.

В целом Украину на Олимпиаде гениев представляли пятеро учеников Малой академии наук.

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В феврале сообщалось, что в США 13-летний школьник Джексон Освальт создал полностью рабочий термоядерный реактор и имеет шансы стать самым молодым физиком-ядерщиком, которому удалось самостоятельно достичь реакции термоядерного синтеза.