Школьник из Киева поставил рекорд по победам на олимпиадах: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

11-летний школьник за два месяца занял 37 призовых мест на олимпиадах по школьным предметам

Реклама
Реклама

Вчера, 20 февраля, в Национальном реестре рекордов Украины были зарегистрированы достижения 11-летнего школьника Андрея Кудели, который в течение 65 дней занял 37 призовых мест на Всеукраинских и международных олимпиадах по школьным предметам. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Киева.

Как уточнила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова, шестиклассник участвовал в олимпиадах Всеукраинского и международного уровней по таким дисциплинам как украинский язык, украинская и мировая литературы, история, иностранные языки, информатика, математика и другие.

Реклама

На вопрос, как ему удалось достичь таких результатов, рекордсмен отвечает, что ему нравится учиться.

Как рассказала его мама, Мария Кудели, в эфире 5 канала, в возрасте одного года Андрей уже знал азбуку, в четыре - читал книги, в пять лет начал писать собственные книги и иллюстрировать их. 

Сейчас он является слушателем Центра литературного образования, учится в Высшей школе Media & Production одного из национальных телеканалов. Также готовится к печати его книга "Незнакомцы или Как избежать неприятностей", в которой использованы иллюстрации автора.

Андрей Куделя (фото - Facebook Ланы Ветровой)

Видео: 5 канал

Читайте также: В Крыму российские оккупанты учат детей собирать автоматы 

Отправить:
Распечатать:
Теги: рекорд, школьник, Олимпиада, андрей куделя
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В СБУ показали схему "избирательной пирамиды": видео
В СБУ показали схему "избирательной пирамиды": видео
Школьник из Киева поставил рекорд по победам на олимпиадах: видео
Школьник из Киева поставил рекорд по победам на олимпиадах: видео
Ученые нашли черепаху, которую 100 лет считали вымершей: видео
Ученые нашли черепаху, которую 100 лет считали вымершей: видео
FMCG Жертва H&M. Сеть Monton закрывает магазины в Украине
Послы ЕС утвердили в предпоследнем чтении газовую директиву
ТЭК Послы ЕС утвердили в предпоследнем чтении газовую директиву
Прошлый век: почему строительный рынок не может без бумаги
Мнение Прошлый век: почему строительный рынок не может без бумаги
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В СБУ показали схему "избирательной пирамиды": видео
В СБУ показали схему "избирательной пирамиды": видео
Школьник из Киева поставил рекорд по победам на олимпиадах: видео
Школьник из Киева поставил рекорд по победам на олимпиадах: видео 13:13
Ученые нашли черепаху, которую 100 лет считали вымершей: видео
Ученые нашли черепаху, которую 100 лет считали вымершей: видео 12:30
В Каталонии снова протесты: блокируют трассы и ж/д пути - фото
В Каталонии снова протесты: блокируют трассы и ж/д пути - фото 12:03
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 