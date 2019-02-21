Школьник из Киева поставил рекорд по победам на олимпиадах: видео

Вчера, 20 февраля, в Национальном реестре рекордов Украины были зарегистрированы достижения 11-летнего школьника Андрея Кудели, который в течение 65 дней занял 37 призовых мест на Всеукраинских и международных олимпиадах по школьным предметам. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Киева.

Как уточнила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова, шестиклассник участвовал в олимпиадах Всеукраинского и международного уровней по таким дисциплинам как украинский язык, украинская и мировая литературы, история, иностранные языки, информатика, математика и другие.

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На вопрос, как ему удалось достичь таких результатов, рекордсмен отвечает, что ему нравится учиться.

Как рассказала его мама, Мария Кудели, в эфире 5 канала, в возрасте одного года Андрей уже знал азбуку, в четыре - читал книги, в пять лет начал писать собственные книги и иллюстрировать их.

Сейчас он является слушателем Центра литературного образования, учится в Высшей школе Media & Production одного из национальных телеканалов. Также готовится к печати его книга "Незнакомцы или Как избежать неприятностей", в которой использованы иллюстрации автора.

Андрей Куделя (фото - Facebook Ланы Ветровой)

Видео: 5 канал

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