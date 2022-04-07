Украинские ССО взяли кусок от вражеского БУК М1 и целый БУК М2
07.04.2022, 12:22
Техника россиян
Бойцы Сил специальных операций ВСУ показали новую трофейную технику, отбитую у оккупантов.
Речь о БПУ комплекса БУК М1, ЗРК БУК М2.
Она пригодна к использованию, отметили в командовании ССО.
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