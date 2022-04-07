UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Херсонской области украинские воины разбили артиллерийское подразделение россиян – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 11:03
Скриншот из видеозаписи
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича
ВСУ плотным огнем накрыли российскую артиллерию под Киевом – видео
ВСУ плотным огнем накрыли российскую артиллерию под Киевом – видео

В Херсонской области украинские воины разбили артиллерийское подразделение российских оккупантов. Видео опубликовал Генштаб ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным Генштаба, данное артподразделение россиян готовилось к обстрелам мирных населенных пунктов Херсонской области.

Сообщается, что, к сожалению, части россиян удалось сбежать.

В утренней сводке Генштаб сообщал, что на Южнобужском направлении враг осуществляет оборону ранее захваченных рубежей и принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Также российские войска продолжают проводить жесткие фильтрационные мероприятия на временно оккупированных территориях Херсонской области.

  • 31 марта в Херсонской области Силы обороны освободили от российских оккупантов 11 населенных пунктов.
  • 6 апреля Генштаб сообщил, что в результате наступательных действий ВСУ российские оккупанты потеряли контроль над населенным пунктом Осокоровка в Херсонской области. 

Читайте также: Россияне готовят Херсон к обороне или сдаче – Арестович

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война Херсон артиллерия генштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 