В Херсонской области украинские воины разбили артиллерийское подразделение российских оккупантов. Видео опубликовал Генштаб ВСУ.

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По данным Генштаба, данное артподразделение россиян готовилось к обстрелам мирных населенных пунктов Херсонской области.

Сообщается, что, к сожалению, части россиян удалось сбежать.

В утренней сводке Генштаб сообщал, что на Южнобужском направлении враг осуществляет оборону ранее захваченных рубежей и принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Также российские войска продолжают проводить жесткие фильтрационные мероприятия на временно оккупированных территориях Херсонской области.

31 марта в Херсонской области Силы обороны освободили от российских оккупантов 11 населенных пунктов.

6 апреля Генштаб сообщил, что в результате наступательных действий ВСУ российские оккупанты потеряли контроль над населенным пунктом Осокоровка в Херсонской области.

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Оксана Житнюк

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