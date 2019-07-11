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11.07.2019, 09:46

Украинский блогер вышел из тюрьмы в Иране и рассказал подробности

Украинский блогер вышел из тюрьмы в Иране и рассказал подробности - Фото
Артемий Сурин (фото - Facebook / Artemy Surin)

Артемия Сурина задержали во время его кругосветного путешествия

Украинского путешественника и блогера Артемия Сурина, которого задержали в Иране 8 июля, выпустили из тюрьмы. Блогер рассказал о подробностях в Facebook

Сурина задержали, когда он рядом с отделением полиции снимал видео на дрон. По его словам, он имел право это делать, потому что устройство было задекларировано на границе с Пакистаном. Украинца задержали полицейские, подозревая его в шпионаже. 

В отделении у путешественника забрали дрон и паспорт и после многочасового допроса направили его дело в суд.  Судья постановил арестовать Сурина. Притворившись, что у него приступ панкреатита, а в сумке лежат лекарства, блогер успел написать украинскому консулу в Иране и пост в Facebook.

Позже Сурина с его местным водителем отправили на допрос в Корпус стражей исламской революции. После длительного просмотра видеозаписи с дрона в ней не нашли ничего подозрительного. Блогера угостили кебабом и отпустили. 

На дипломатическом автомобиле украинского консульства Сурина вывезли из Ирана в Азербайджан, откуда он продолжит свое путешествие. 

Артем Сурина - путешественник, владелец популярного сообщества One Life. В октябре прошлого года начал свое кругосветное путешествие. Его цель - обогнуть земной шар без авиаперелетов, пересечь все меридианы и побывать на всех шести континентах.

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Теги: Артемий Сурин, Иран, тюрьма, путешествие, заключение
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