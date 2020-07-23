Украинский боксер с третьей попытки попробует завоевать мировой титул – видео

Украинец Сергей Деревянченко встретится на ринге с американцем Жермаллом Чарло в сентябре этого года

Этой осенью украинский боксер-средневес (до 72,6 кг) Сергей Деревянченко подерется за мировой пояс по версии WBC против нынешнего обладателя титула Жермалла Чарло из США. Бой состоится 26 сентября в штате Коннектикут, США на арене Mohegan Sun Arena, передает телеканал Showtime.

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Рекорды противников:

- Чарло: 30 поединков, все выиграл, 22 нокаутом,

- Деревянченко: 15 поединков, выиграл 13, из них 10 нокаутом.

Чарло - 30-летний боксер из Хьюстона, в 2015 году завоевал титул чемпиона мира IBF в первом среднем весе. После, трижды защитив его, поднялся в средний вес и завоевал титул "временного" чемпиона WBC.

Деревянченко - 34-летний украинский боксер из Феодосии/Николаева, бронзовый призер чемпионата мира 2007 года, один из лучших боксеров за историю Всемирной серии бокса в любителях. Последний раз выходил на ринг в октябре прошлого года, спорно уступив в борьбе за титулы IBF и IBO казахстанцу Геннадию Головкину. Этот бой был признан лучшим в 2019 году по версии сайта BoxingScene.

В августе 2017 года украинец завоевал право официального претендента по линии IBF, нокаутировав Туреано Джонсона. Как это было, можно посмотреть на видео:

В октябре 2018 года Деревянченко проиграл бой за пояс чемпиона мира по версии IBF Дэниелу Джейкобсу.

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Дарья Мостовая

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