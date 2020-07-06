Бокс. Ломаченко - Лопес. WBC назначил бой на сентябрь

Поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом состоится в сентябре

Украинский боксер, чемпион WBA и WBO, франчайзинговый чемпион WBC в легком весе Василий Ломаченко проведет объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе с чемпионом IBF Теофимо Лопесом. Об этом в Instagram сообщил Всемирный боксерский совет (WBC).

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"Василий Ломаченко, франчайзинговый чемпион по версии WBC, встретится с чемпионом по линии IBF Теофимо Лопесом в объединительном поединке в сентябре", - говорится в сообщении.

На счету Ломаченко 15 боев - 14 побед, одно поражение. На счету Лопеса 15 побед в 15 поединках.

31 августа 2019 года в Лондоне украинец завоевал вакантный титул WBC , победив решением судей Люка Кэмпбелла.

У него в коллекции трофеи WBC, WBA и WBO - не хватает только IBF, который взял Теофимо Лопес.

15 декабря 2019 года сообщалось , что Лопес нокаутировал Ричарда Комми. Ломаченко прокомментировал этот бой.

17 февраля сообщалось, что бой Ломаченко и Лопеса состоится 30 мая, однако он был перенес из-за эпидемии коронавируса.

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Владислав Сердюк

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