Бокс. Ломаченко - о победе Лопеса над Комми: Увидимся в апреле

Ломаченко Василий Фото: facebook.com/Vasyl Lomachenko

Украинский боксер и чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко прокомментировал победу американского бойца Теофимо Лопеса над боксером из Ганы Ричардом Комми, заявив о желании провести объединительный бой с Лопесом. Об этом он заявил в комментарии ESPN.

Ломаченко утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, хочет ли он драться с Лопесом в объединительном поединке: "Сейчас он уже чемпион мира. Приветствую в моем клубе. Увидимся в апреле".

31 августа 2019 года в Лондоне украинец завоевал вакантный титул WBC, победив решением судей Люка Кэмпбелла.

У него в коллекции трофеи WBC, WBA и WBO - не хватает только IBF, который взял Теофимо Лопес.

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