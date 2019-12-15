Бокс. Ломаченко - о победе Лопеса над Комми: Увидимся в апреле

Украинский боксер и чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко прокомментировал победу американского бойца Теофимо Лопеса над боксером из Ганы Ричардом Комми, заявив о желании провести объединительный бой с Лопесом. Об этом он заявил в комментарии ESPN.
Ломаченко утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, хочет ли он драться с Лопесом в объединительном поединке: "Сейчас он уже чемпион мира. Приветствую в моем клубе. Увидимся в апреле".
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