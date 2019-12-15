Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Бокс. Ломаченко - о победе Лопеса над Комми: Увидимся в апреле

Бокс. Ломаченко - о победе Лопеса над Комми: Увидимся в апреле - Фото
Ломаченко Василий Фото: facebook.com/Vasyl Lomachenko
15.12.2019, 10:06

Украинский боксер заявил, что он хочет провести объединительный бой с американцем

Украинский боксер и чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко прокомментировал победу американского бойца Теофимо Лопеса над боксером из Ганы Ричардом Комми, заявив о желании провести объединительный бой с Лопесом. Об этом он заявил в комментарии ESPN.

Ломаченко утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, хочет ли он драться с Лопесом в объединительном поединке: "Сейчас он уже чемпион мира. Приветствую в моем клубе. Увидимся в апреле".

  • 31 августа 2019 года в Лондоне украинец завоевал вакантный титул WBC, победив решением судей Люка Кэмпбелла.
  • У него в коллекции трофеи WBC, WBA и WBO - не хватает только IBF, который взял Теофимо Лопес.

Читайте также: Ломаченко не станет абсолютным чемпионом в 2019 году

Напишите нам
Василий Ломаченко бокс ричард комми Теофимо Лопес
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 