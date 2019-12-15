Бокс. Лопес vs Комми: видео нокаута и лучших моментов боя

Американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) выиграл бой с у боксера из Ганы Ричарда Комми (29-3, 26 КО). Видео нокаута и лучших моментов боя опубликовал YouTube-канал LeshaBely.

В первом раунде американский боксер изучал своего соперника, однако уже во второй трехминутке Лопес отправил Комми в нокаут.

Лопес выиграл титул чемпиона мира IBF в легком весе. Ожидалось, что победитель этого боя выйдет в ринг против украинца Василия Ломаченко в 2020 году.

7 декабря Джошуа взял реванш у Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA.

В октябре Усик дебютировал в супертяжелом весе, досрочно победив Чазза Уизерспуна. Смотрите видео боя.

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