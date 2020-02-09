Боксер Выхрист победил соперника в дебютном бою: видео

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Бой был окончен менее чем за минуту

Украинский боксер супертяжелого веса 27-летний Виктор Выхрист в своем дебютном бое нокаутировал соперника в первом раунде. Соответствующий видеоролик размещен на канале XSport.

Соперником Выхриста был белорус Андрей Мазаник (13-11, 10 КО). На 46-й секунде украинский боксер отправил белоруса в нокдаун, он поднялся на ноги, но бой был остановлен, так как команда Мазаника отказалась его продолжать. Это было первое поражение белорусского боксера. 

Бой проходил в EWS Arena в Геппингене, Германия.

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Теги: Виктор Выхрист, бокс, нокдаун
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