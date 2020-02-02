Бокс. Украинец победил россиянина в бою за пояс WBA: видео

23-летний украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян победил россиянина Сергея Воробьева и завоевал пояс WBA International. Об этом сообщает Укринформ.

Бой стал главным событием вечера бокса на арене "Янтарный2 в Калининграде (Россия). 10-раундовый поединок продолжался всю дистанцию. В первых двух раундах Воробьев имел преимущество, в дальнейшем доминировал украинец.

Чухаджян победил раздельным решением судей. Один судья отдал победу Воробьеву 95:96, а двое - Чухаджяна 99:91 и 96:94.

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