Украинский фильм о Бабьем Яре получил приз Каннского кинофестиваля

Украинский режиссер Сергей Лозница получил специальный приз жюри премии "Золотой глаз" на Каннском кинофестивале за его документальный фильм "Бабий Яр. Контекст" об убийствах евреев нацистами в Киеве во времена Второй мировой войны. Об этом сообщает Радио Свобода.

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"Это мой третий приз в Каннах, и я очень рад! Мне кажется, что эта награда должна убедить тех, кто относится к моей ленте с предостережением, что надо все же ее посмотреть, а уже потом делать выводы. Я очень надеюсь, что в Украине будет вдумчивая дискуссия по темам, которые поднимает этот фильм. Поэтому еще раз призываю: не надо клеить ярлыки, сначала посмотрите мой фильм" – сказал Лозница в комментарии Радио Свобода.

Премьера фильма "Бабий Яр. Контекст" состоялась на Каннском кинофестивале 11 июля вне основного конкурса, в программе специального показа.

Справка. "Золотой глаз" – престижная награда, которая предоставляется по сути за лучший документальный фильм, представленный на кинофестивале. Этот приз существует с 2015 года, его инициировала Гражданское сообщество мультимедийных авторов во главе с Жюли Бертучелли, а Каннский кинофестиваль предоставляет ей поддержку. Награда имеет и финансовую составляющую – 5000 евро.

Фильм составлен из более 20 эпизодов, которые смонтированы из архивных материалов, снятых в период с 1941-го по 1966 год, когда был организован первый архитектурный конкурс на проект мемориала в Бабьем Яру. Каждый эпизод представляет собой законченный сюжет, прямо или косвенно связанный с трагедией Бабьего Яра.

Ранее на Каннском кинофестивале были отмечены фильмы Лозницы "Портрет", "В тумане" и "Донбасс".

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Вадим Ребрина

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