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Украинский фильм о Бабьем Яре получил приз Каннского кинофестиваля

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17.07.2021, 22:30
Украинский фильм о Бабьем Яре получил приз Каннского кинофестиваля - Фото
Сергей Лозница (фото - radiosvoboda.org)

Украинский режиссер Сергей Лозница получил специальный приз жюри премии "Золотой глаз" на Каннском кинофестивале за его документальный фильм "Бабий Яр. Контекст" об убийствах евреев нацистами в Киеве во времена Второй мировой войны. Об этом сообщает Радио Свобода.

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"Это мой третий приз в Каннах, и я очень рад! Мне кажется, что эта награда должна убедить тех, кто относится к моей ленте с предостережением, что надо все же ее посмотреть, а уже потом делать выводы. Я очень надеюсь, что в Украине будет вдумчивая дискуссия по темам, которые поднимает этот фильм. Поэтому еще раз призываю: не надо клеить ярлыки, сначала посмотрите мой фильм" – сказал Лозница в комментарии Радио Свобода.

Премьера фильма "Бабий Яр. Контекст" состоялась на Каннском кинофестивале 11 июля вне основного конкурса, в программе специального показа.

Справка. "Золотой глаз" – престижная награда, которая предоставляется по сути за лучший документальный фильм, представленный на кинофестивале. Этот приз существует с 2015 года, его инициировала Гражданское сообщество мультимедийных авторов во главе с Жюли Бертучелли, а Каннский кинофестиваль предоставляет ей поддержку. Награда имеет и финансовую составляющую – 5000 евро.

Фильм составлен из более 20 эпизодов, которые смонтированы из архивных материалов, снятых в период с 1941-го по 1966 год, когда был организован первый архитектурный конкурс на проект мемориала в Бабьем Яру. Каждый эпизод представляет собой законченный сюжет, прямо или косвенно связанный с трагедией Бабьего Яра.

Ранее на Каннском кинофестивале были отмечены фильмы Лозницы "Портрет", "В тумане" и "Донбасс".

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Вадим Ребрина
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сергей лозница Канны
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