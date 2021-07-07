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Президент жюри Каннского фестиваля назвал Путина бессовестным гангстером: видео

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07.07.2021, 21:17
Президент жюри Каннского фестиваля назвал Путина бессовестным гангстером: видео - Фото
Спайк Ли (скриншот с видео)

Президент жюри 74-го Каннского кинофестиваля культовый американский режиссер Спайк Ли назвал бывшего президента США Дональда Трампа, нынешних лидеров Бразилии и России Жаира Болсонару и Владимира Путина "гангстерами", которые "правят миром" и у которых нет ни морали, ни совести. Об этом Ли сказал во время пресс-конференции с другими членами жюри, пишет The Hollywood Reporter.

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Грузинская журналистка задала вопрос об агрессии России против Грузии, на что режиссер сказал: "Этим миром правят гангстеры – агент Оранж, бразильский парень и Путин. Они гангстеры и будут делать то, что хотят. У них нет ни морали, ни совести. И мы должны выступить против таких гангстеров".

В 2018 году в интервью CNN Спайк Ли назвал Трампа "агентом Оранж". "Агент Оранж" – это неформальное название ядовитой смеси дефолиантов и гербицидов синтетического происхождения, которую американские военные распыляли над лесами в ходе Вьетнамской войны. Миллионы вьетнамцев и тысячи американских солдат пострадали от этого вещества, которое вызывает серьезные заболевания, некоторые со смертельным исходом.

Бразильский парень — это, очевидно, президент Бразилии Жаир Болсонару, который известен своими крайне правыми, консервативными взглядами и симпатиями к диктаторским режимам.

В марте президент США Джо Байден заявил, что считает Путина убийцей. Россия тут же отозвала своего посла из США

Вадим Ребрина
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дональд трамп владимир путин Канны спайк ли Жаир Болсонару
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