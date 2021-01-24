Украинский станет обязательным языком ЗНО с 2025 года – языковой омбудсмен

С 1 января 2025 года украинский язык станет обязательным языком внешнего независимого оценивания (ЗНО). Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью Радио Свобода.

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Сейчас язык при сдаче экзамена для поступления в вузы в Украине можно выбирать. По словам Кремня, в связи с этис ЗНО подвергается разнообразной критике.

"С одной стороны, говорят, что это дискриминирует соискателей образования, поступающих в украинские университеты. С другой стороны, ЗНО якобы не дает объективной картины знаний и навыков выпускников учебных заведений", – сказал Креминь.

В то же время ЗНО – один из критериев и факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в вузы. Поэтому, по словам языкового омбудсмена, украинский язык должен быть обязательным для ЗНО.

Креминь отметил, что необходимо также повысить качество преподавания и тестов, чтобы они соответствовали европейским стандартам и рекомендациям.

В 2021 году регистрация на пробное ЗНО начнется в январе, а само тестирование пройдет в апреле.

21 января профильный комитет Верховной Рады принял постановление о денежном вознаграждении лучшим ученикам, которые сдали ВНО.

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Наталия Медведева

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