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Украинский станет обязательным языком ЗНО с 2025 года – языковой омбудсмен

24.01.2021, 16:33
Украинский станет обязательным языком ЗНО с 2025 года – языковой омбудсмен - Фото
Тарас Креминь (скриншот из видеозаписи Financoff)

С 1 января 2025 года украинский язык станет обязательным языком внешнего независимого оценивания (ЗНО). Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью Радио Свобода.

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Сейчас язык при сдаче экзамена для поступления в вузы в Украине можно выбирать. По словам Кремня, в связи с этис ЗНО подвергается разнообразной критике.

"С одной стороны, говорят, что это дискриминирует соискателей образования, поступающих в украинские университеты. С другой стороны, ЗНО якобы не дает объективной картины знаний и навыков выпускников учебных заведений", – сказал Креминь. 

В то же время ЗНО – один из критериев и факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в вузы. Поэтому, по словам языкового омбудсмена, украинский язык должен быть обязательным для ЗНО.

Креминь отметил, что необходимо также повысить качество преподавания и тестов, чтобы они соответствовали европейским стандартам и рекомендациям.

  • В 2021 году регистрация на пробное ЗНО начнется в январе, а само тестирование пройдет в апреле.
  • 21 января профильный комитет Верховной Рады принял постановление о денежном вознаграждении лучшим ученикам, которые сдали ВНО.

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Наталия Медведева
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Тарас Креминь языковой омбудсмен зно вно украинский язык

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