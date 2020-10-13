Пробное ЗНО-2021. Обнародовали график проведения тестирования и регистрации на него

Пройти пробное тестирование можно будет только по одному предмету, а проверить свои знания при помощи тестовых тетрадей – по всем

Регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (дальше – ЗНО) 2021 года начнется в январе, а само тестирование пройдет в апреле, сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

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Зарегистрироваться на ЗНО-2021 можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования, регистрация будет проходить 5-19 января следующего года.

Пробное тестирование по всем предметам состоится 10 апреля. При этом, из-за эпидемической ситуации каждый школьник сможет выбрать для такого тестирования только один предмет, но дополнительно по всем дисциплинам можно будет загрузить тестовые тетради, пройти тестирование дома и внести свои ответы на специальный сервис определения результатов.

Результаты пробного тестирования по итогам внесения ответов из тестовых тетрадей будут опубликованы 16 апреля на информационных страницах сервиса.

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Дарья Мостовая

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