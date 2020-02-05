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Украинцам продлили сроки безвиза в двух странах

Украинцам продлили сроки безвиза в двух странах - Фото
Фото: depositphotos.com
05.02.2020, 12:52

Речь идет о Монголии и Аргентине

Для украинцев увеличили вдвое срок безвизового пребывания в Монголии и Аргентине. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

"Отныне украинцы смогут путешествовать Монголией и Аргентиной до 90 дней в течение 180 дней без виз", - отметил Гончарук.

По его словам, Кабмин утвердил два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания украинцев.

Ранее были предусмотрены 90 дней в течение одного года.

  • 30 января Украина ввела временный безвизовый режим для граждан Великобритании на период с 31 января 2020 по 30 января 2021 года.

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безвиз Аргентина монголия алексей гончарук
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