Украинцам продлили сроки безвиза в двух странах

Для украинцев увеличили вдвое срок безвизового пребывания в Монголии и Аргентине. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.
"Отныне украинцы смогут путешествовать Монголией и Аргентиной до 90 дней в течение 180 дней без виз", - отметил Гончарук.
По его словам, Кабмин утвердил два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания украинцев.
Ранее были предусмотрены 90 дней в течение одного года.
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