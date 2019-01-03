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03.01.2019, 07:26

Украинцев предостерегают от поездок в Таиланд

Украинцев предостерегают от поездок в Таиланд - Фото
Таиланд (фото - EPA)

В ближайшие дни на юге Таиланда ждут тропический шторм

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Украинцам не советуют в ближайшее время ехать в южные регионы Таиланда - туда надвигается тропический шторм. Об этом сообщает консульский департамент МИД Украины. 

С 2 по 5 января на юге королевства ждут ухудшения погодных условий, из-за приближения шторма "Пабук". Ожидается сильный ветер и осадки, наводнения и тайфуны, которые могут стать причиной нарушения работы систем транспортного сообщения, а также могут привести к перебоям с электро- и водоснабжением.

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МИД просит в этот период времени не ехать в прибрежные зоны без особой надобности и следить на сообщениями местных служб. Также стоит быть готовыми к экстренной эвакуации.

В случае чрезвычайной ситуации можно обращаться на горячую линию посольства Украины в Таиланде +66970107760. 

С 15 ноября правительство Таиланда отменило для туристов из Украины и ряда других стран уплату обязательного визового сбора по прибытию. 

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Теги: МИД, шторм, таиланд
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