Украинцы назвали главные проблемы - опрос Рейтинга

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В главные проблемы для украинцев попали война в Донбассе, рост цен и коррупция в государственных органах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в декабре 2018 года социологической группой Рейтинг по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

Отвечая на вопрос, какие три проблемы из перечисленных являются наиболее важными для Украины, 49% респондентов назвали "военные действия в Донбассе", 45% - коррупцию в государственных органах, 25% - низкий уровень производства.

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Отвечая на вопрос, какие три проблемы из перечисленных наиболее важны для Вас лично, больше всего опрошенных, 62% украинцев, подчеркнули - рост цен. 28% опрошенных назвали систему охрану здоровья/медицину, 26% - социальную защиту бедных.

Опрос группы Рейтинг по заказу Международного республиканского института (IRI) проводился среди 2400 граждан от 18 лет и старше с 13 по 27 декабря 2018 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2%, охват респондентов - 62,7%. Метод – личное интервью у респондента дома.

Согласно опросу Социс, в топ-3 главных проблем 2018 года для украинцев попали война в Донбассе, низкий уровень зарплаты или пенсии и повышение тарифов на коммунальные услуги.