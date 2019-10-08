Украинцы рассказали, нужны ли общественные организации - опрос

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Большинство граждан (50%) признают, что общественные организации нужны в их городах или селах. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

20% респондентов заявили, что общественные организации не нужны.

Социологи отметили, что по сравнению с маем 2018 года процент граждан, которые видят потребность в общественных организациях, уменьшился на 10%.

В целом почти во всех регионах более половины граждан выразили потребность в существовании в их городах и селах общественных организаций (58% на западе, 52% в центре, 54% на востоке), за исключением юга, где такую ​​потребность испытывают гораздо меньше - 36% .

Только 7,5% граждан ответили, что вовлечены в активную общественную деятельность - фактически столько же, как и в 2013 году (8%). Больше всего приобщенных к активной общественной деятельности оказалось на западе(13%), в центре - 8%, на востоке - 7%, а меньше всего – юге (2%).

Опрос проходил с 8 по 20 августа 2019 года в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса среди 2040 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.