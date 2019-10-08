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За год вдвое снизилось число волонтеров - опрос

За год вдвое снизилось число волонтеров - опрос - Фото
Волонтеры плетут маскировочную сетку (фото - ЕРА)
08.10.2019, 13:05

Меньше стало и тех, кто жертвует деньги на благотворительность и помогает общественным организациям

Волонтерской деятельностью в 2019 году занимались только 9% граждан, это вдвое меньше, чем в прошлом, и близко к уровню 2012 года (10%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии.

Больше всего волонтеров в западном регионе - 14%, в центральном и восточном - 9%, а меньше всего волонтеров на юге страны - 4%.

Снизилось и количество граждан, которые оказывали благотворительную или материальную помощь людям и общественным организациям - в этом году оно составило 25% опрошенных, а в 2018 - 38,5%.

К активной общественной деятельности привлечены лишь 7,5% опрошенных, ни к одной из ГО, объединению или партии не принадлежит 90% граждан. Основной причиной неучастия в деятельности общественных организаций люди называют то, что подобная деятельность их вообще не интересует - 38,5%, в прошлом году так ответили только 22%. Остальные причины менее существенны, в то время как в прошлом году 27% опрошенных ссылались на отсутствие времени.

Исследование проводилось с 8 по 20 августа в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Крыма, в Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. Опрошено 2040 респондентов, представляющих взросло население страны (старше 18 лет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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