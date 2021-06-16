Украинцы получат свободный доступ в Конча-Заспу и на остров Бирючий – ОП

Украинцы получат возможность посещать объекты госсобственности, которые раньше были закрыты от общественности и использовались чиновниками в собственных целях. Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время форума "Украина 30. Экономика без олигархов".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В частности, свободный доступ откроют острову Бирючий, нацпарку под Киевом Залесье и территории резиденции в Конча-Заспе.

По словам Тимошенко, на Бирючем острове в этом году начнется строительство инфраструктурных туристических объектов. "Это большой эко-парк на берегу моря. Для нас важно, чтобы каждый мог прикоснуться к этой природе и отдыхать там", – отметил он.

Залесье уже поделили на несколько зон – в некоторых построят отели, но уже сейчас украинцы могут приехать и погулять в этом парке, рассказал замглавы ОП.

Также Тимошенко напомнил, что сейчас в Конча-Заспе проводится аудит земельных участков и домов, а когда он закончится – будет "разработана новая территория, где можно будет отдохнуть".

14 мая 2021 года, Зеленский заявил, что поставил задачу провести аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице и отметил, что экс-чиновники живут там "за символическую плату"

Читайте также: Космические дворцы. Зачем Зеленскому аудит Конча-Заспы и Пущи-Водицы и кому паковать вещи

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.